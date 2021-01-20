Прокуратура в Татарстане требует закрыть реабилитационный центр

Прокуратура Татарстана обратилась в Советский райсуд Казани с требованием закрыть реабилитационный центр «Большие Ключи» из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в ходе проверки в центре зафиксировали

неисправное состояние системы передачи сигналов от автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Кроме того, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включалась в ручном режиме, а не автоматически, а подпотолочное пространство не защищено точечными пожарными извещателями.

«Выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей», — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что иск прокуратуры находится на стадии рассмотрения.

"Ъ-Казань"