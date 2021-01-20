За сутки в Петербурге выявлено 3347 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 307 392 человек, из которых 193 417 выздоровели, а 9043 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 72 смертельных случая от коронавируса. Об этом утром 20 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Ленобласти, в свою очередь, выявлено еще 227 случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе заразились 28 262 человек.

По России в целом общее число инфицированных достигло 3 633 952 (прирост за сутки — 21 152). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 3 027 316 человек, 67 220 пациентов умерли.