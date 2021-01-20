ФАС приостановила подписание договора на окончание строительства Дворца спорта в Самаре

ООО «ГК Континент» направило в самарское УФАС жалобу, связанную с итогами торгов на определение подрядчика для окончания строительства Дворца спорта. В связи с этим приостановлено заключение контракта с ООО «Волгатрансстрой-9», которое выиграло аукцион. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Торги на достройку Дворца спорта на ул. Молодогвардейская, 222, в Самаре с конца декабря минувшего года проводило Управление капитального строительства региона. Работы были оценены на сумму свыше 1,9 млрд руб. Согласно документам, подрядчик должен был огородить здание, провести в нем внутренние отделочные работы, подключить его к электричеству, коммуникациям и благоустроить площадку.

Старый ледовый Дворец спорта на ул. Молодогвардейской был построен в 1966 году. В декабре 2016 года областные власти приняли решение снести арену и построить на ее месте современный спортивный объект. В итоге Дворец спорта был демонтирован в сентябре 2017 года. На его месте было решено построить аналогичный обновленный спорткомплекс. Его проект авторства Дмитрия Орлова ранее вызвал вопросы у пользователей сети.

Георгий Портнов