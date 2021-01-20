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Квалификационная коллегия судей рекомендовала переназначить председателей двух районных судов Перми

Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала переназначить на должности председателей Индустриального и Ленинского судов Перми действующих руководителей – Алексея Крайнова и Юрия Самылова. Об этом сообщается на сайте краевого судебного департамента. Окончательное решение будет приниматься на кадровой комиссии в администрации президента РФ.

Господин Крайнов был назначен председателем Индустриального суда Перми в июле 2015 года. Юрий Самылов возглавляет Ленинский суд с апреля 2015 года.

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