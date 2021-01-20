Коронавирус выявили еще у 488 нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки новый коронавирус COVID-19 выявили еще у 488 местных жителей. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе превысило 79,1 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

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За время пандемии от коронавируса выздоровели около 71,5 тыс. нижегородцев, более 1,9 тыс. скончались. Сейчас лечение получают 5,7 тыс. пациентов.

Всего в России к 20 января выявили более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 3 млн граждан, скончались 67,2 тыс. россиян.

Анастасия Еремина