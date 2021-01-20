В «Полюс Красноярск» назначен новый управляющий директор Им стал Павел Ворсин, ранее возглавлявший магаданскую бизнес-единицу «Полюса»

Работу в компании «Полюс» Павел Геннадьевич начал в 2016 году в должности операционного директора Наталкинского ГОКа, в 2018 году он стал управляющим директором «Полюс Магадан».

При нем было завершено сооружение основных объектов горно-обогатительного комбината, состоялись горячий пуск НГОКа и выход на проектную мощность.

"Мы благодарны Павлу Ворсину за то, что он сделал для Наталки. Под его руководством был осуществлен целый ряд проектов развития, включая расширение парка крупнотоннажной горной техники, запуск системы Wenco и внедрение флэш-флотации. В 2020 году Наталкинский ГОК добыл рекордные 14 тонн золота на фоне значительного продвижения по повышению коэффициента извлечения. Павел Геннадьевич обладает уникальной экспертизой и компетенциями, и мы рады, что он остается в компании", — сказал Владимир Полин, старший вице-президент по операционной деятельности компании "Полюс".

До прихода в компанию «Полюс» Павел Ворсин работал в компании «ЕвразХолдинг», где занимал должность директора угольного разреза.

Ранее он в качестве исполнительного директора «Нерюнгри Металлик» отвечал за организацию добычи на месторождении Гросс.

Также более 6 лет Павел Ворсин проработал в компании «Березитовый Рудник», где прошел путь от маркшейдера до технического директора.

Павел Ворсин окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «горный инженер».