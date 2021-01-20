На Ямале еще 110 человек заболели коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. Еще два человека скончались.

По данным на 20 января, общее число инфицированных в округе составило 34 740 человек. Из них свыше 28 тысяч пациентов уже выздоровели, 367 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 152 новых случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 633 952 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 67 220 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников