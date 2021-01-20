Кировский райсуд Уфы за три дня рассмотрит 55 исков к министру здравоохранения

В Кировском районном суде с 20 по 22 января планируют рассмотреть 55 административных исков к министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину, следует из расписания заседаний на сайте суда.

Все иски по ч.1 ст. 17.15 КоАП (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) поданы 25 ноября 2020 года. Производство по ним было открыто у судебных приставов, так как министерством здравоохранения не исполнялись решения судов, которые обязывали минздрав обеспечивать лекарственными препаратами пациентам с тяжелыми и орфанными заболеваниями.

Как следует из картотеки суда, 12 января судьи Марат Галлямов и Альбина Добрянская отменили или прекратили производства по шести жалобам, сегодня такие же решения вынес судья Ильгиз Казбулатов.

В минздраве республики на вопросы "Ъ-Уфа" пока не ответили.

Анна Соколова