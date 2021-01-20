Передвижные медкомплексы оказали помощь 46 тысячам жителей Удмуртии за 2020 год

В 2020 году более 46 тыс. жителей Удмуртии получили медицинскую помощь посредством передвижных медкомплексов. В целом было совершено порядка 1,25 тыс. выездов в 1,63 тыс. населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, в результате указанных обследований было выявлено 18 случаев злокачественных новообразований, 44 случая сахарного диабета, 131 случай болезней органов дыхания, 56 случае болезней органов ЖКТ и 45 случаев болезней мочеполовой системы. В целом за 2020 год с помощью медкомплексов было проведено 25,07 тыс. флюорографий и 14,16 тыс. маммографий.

«Напомню, что передвижные медицинские комплексы были закуплены в рамках развития первичной медико-санитарной помощи, которая является неотъемлемой частью национального проекта "Здравоохранение". К реализации некоторых направлений совершенствования системы первичного звена в здравоохранении мы уже приступили, закуплены передвижные комплексы, машины для доставки старшего поколения в медицинские учреждения по нацпроекту "Демография". Сейчас активно идет процесс сдачи новых ФАПов, которые обслуживают сельское население в Удмуртии. И работа в этом направлении остается приоритетной для республики, несмотря на пандемию»,— отметил глава республики Александр Бречалов.