В 2020 году поток экспортных грузов в порты Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,9%

С января по декабрь 2020 года погрузка экспортных грузов в адрес портов Азово-Черноморского бассейна составила 78,7 млн т. Этот показатель на 3,9% больше, чем в 2019 году, Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

За год в адрес припортовых станций Новороссийск направлено 33,3 млн т грузов (+1%), Туапсе — 15,8 млн т (+3,8%), Вышестеблиевская — 14,1 млн т (в 1,5 раза больше), Грушевая — 5,7 млн т (-14,7%).

Отмечается, что наибольшею долю экспортных грузов составиоа нефть — 32%, алее идут уголь (22,9%), черные металлы (13,8%), зерно (14,2%), железная руда (6%) и удобрения (4,5%).

Наталья Шинкарева