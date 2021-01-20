Прокуратура усмотрела признаки экстремизма в установке бюста востоковеду в СПбГУ

Прокурорская проверка выявила нарушение законодательства о противодействии экстремизму в установке на территории Санкт-Петербургского государственного университета ПбГУ бюста востоковеда-тюрколога Ахмет-Заки Валиди Тугана. Выдержки заключения надзорного ведомства опубликованы в виртуальной приемной СПбГУ.

Как сообщает «Интерфакс», проверка проводилась по просьбе самого вуза. В результате прокуратура заключила, что размещение бюста лица, осуществлявшего в годы ВОВ рраспространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, является уголовным преступлением. Соответственно, размещение на территории университета «Музея Ахмет-Заки» и установка его бюста свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников и является недопустимым, отметили в надзорном ведомстве. В адрес СПбГУ внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Сам университет обжаловать данное решение не намерен.

Ахмет-Зака Валиди Туган — военно-политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения. После эмиграции он жил, учился и работал в Германии, откуда в 1939 году уехал в Турцию, где преподавал историю тюрков в Стамбульском университете. Бюст востоковеда-тюрколога был передан вузу Министерством культуры Башкирии и установлен на территории СПбГУ в 2008 году.