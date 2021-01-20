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Банки в Татарстане оштрафовали почти на 7 млн рублей

В Татарстане в 2020 году банки привлекались к административной ответственности за нарушения прав потребителей 582 раза на общую сумму почти в 7 млн руб. Об этом на заседании коллегии управления Роспотребнадзора заявила глава ведомства Марина Патяшина.

По ее словам, жители республики из-за кризиса на фоне пандемии COVID-19 были вынуждены обратиться в банки за кредитами. При этом кредитные учреждения навязывали гражданам комплексы дополнительных услуг. В связи с этим в Роспотребнадзор поступило почти 1,5 тыс. обращений от татарстанцев, что на 40% больше, чем в 2019 году.

«403 потребители при нашей помощи в судах смогли вернуть почти 26 млн руб.», — отметила госпожа Патяшина.

"Ъ-Казань"


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