Пассажиропоток аэропорта Перми упал в прошлом году более чем на треть

Пассажиропоток аэропорта Большое Савино уменьшился на 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Наибольшее сокращение числа перевезенных пассажиров было зафиксировано в марте и апреле — показатели снизились на 91,7 и 92% соответственно. Пандемия коронавируса сказалась в первую очередь на международном авиасообщении: в прошлом году пассажиропоток на этих направлениях упал на 88,8%. За три месяца выполнения международной программы самыми популярными направлениями стали Дубай и Гоа.

Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях сократился в прошлом году на 18,6%. При этом возросла популярность туристических маршрутов. В 2020 году на 55% увеличилось количество пассажиров в Симферополь, на 45% — в Анапу, на 28% — в Санкт-Петербург.