В Зауралье открылся туристический комплекс с горнолыжным спуском

В Курганской области заработал новый туристический комплекс. Он расположен в Шадринском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый туристический комплекс предназначен для семейного отдыха и будет работать круглогодично. На территории расположены деревянный дом с русской печью, баня, конюшни, птичий двор. На средства областного бюджета, полученные в рамках программы развития туризма, автор проекта – предприниматель Анна Абашева построила модульную гостиницу. Также здесь есть горнолыжный склон с канатной дорогой, организовано катание на тюбингах. Кроме того, на территории комплекса расположены два пруда, где живут карпы. «Желающие смогут принять участие в традиционных обрядах и обучиться народным промыслам. Гостям предлагают попариться в русской бане и искупаться в водоеме. Также есть возможность полюбоваться павлинами, фазанами и страусами в птичьем парке. Для визитеров готовят блюда из натуральных продуктов в русской печи»,– сообщает пресс-служба правительства региона. Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев считает, что у региона большой потенциал для развития экотуризма, поскольку многие жители крупных городов стремятся провести выходные с семьей на свежем воздухе.