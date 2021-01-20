ООО «Кинап-Фитнес» обанкротилось

ООО «Кинап-Фитнес» в Самаре признано несостоятельным. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Самарской области. Ранее с соответствующим иском в суд обратилось ООО «Самарский деловой центр». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

ООО «Самарский деловой центр» судилось с ООО «Кинап-Фитнес» с октября минувшего года. Разбирательство было связано с долгами ответчика на сумму более 9,6 млн руб.

В настоящее время назначен конкурсный управляющий. В отношении ООО «Кинап-Фитнес» начато конкурсное производство, которое продлится шесть месяцев. Конкурсный управляющий выступит в суде с отчетом в июне текущего года.

ООО «Самарский деловой центр» создано в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Самара-Сити», принадлежащее Ирине Дьяченко. В списке бывших собственников «Самара-Сити» фигурируют сам Олег Дьяченко, Владимир Аветисян и Андрей Кислов. Всех троих считали создателями группы компаний «Волгопромгаз». Также им принадлежал Газбанк. Судя по финансовой отчетности, последние несколько лет СДЦ демонстрировал убытки. В 2018 году выручка компании составила 106 млн руб., убыток — 96 млн руб. «Кинап» находится на месте бывшего одноименного завода на ул. Лесной, 23, на берегу Волги. В бывших заводских корпусах располагаются офисы, клубы, рестораны, база отдыха, парк аттракционов и т.д.

Георгий Портнов