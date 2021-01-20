Собственники жилья смогут проводить собрания онлайн

Жильцы смогут проводить собрания в электронной форме, сообщается на сайте правительства. Для этого на базе портала «Госуслуги» запустят специальный сервис.

На портале можно будет размещать информацию о решениях, принятых собственниками жилья, и итогах голосования. Итоговые протоколы будут храниться в электронном виде. Также жильцам будут автоматически сообщать о проведении собраний.

Полный набор услуг будет доступен в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». Его должны представить в первом квартале текущего года.

«Принятое постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно важно на фоне распространения COVID-19»,— отметили в правительстве.

В России на утро 19 января было зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 21 734 заболевших. Умерли за время пандемии 66 623 человека, выздоровели 3 002 026.