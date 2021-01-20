Более 287 млн рублей направят на ремонт больницы в Чкаловске

Чкаловская центральная районная больница (ЦРБ) вошла в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. На ее ремонт и модернизацию направят более 287 млн руб. до 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время рабочей поездки в город.

«На этот год мы запланировали покупку нового цифрового рентгена. По программе модернизации больница уже получила пять кислородных концентраторов, четыре автомобиля и организовала более 30 автоматизированных рабочих мест»,— цитирует губернатора пресс-службе правительства. По словам Глеба Никитина, в ближайшие годы в больнице отремонтируют основные отделения, участковые больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Также ЦРБ дополнительно получит еще три аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее жители Чкаловска жаловались в соцсетях на состояние инфекционного отделения ЦРБ. Глеб Никитин согласился, что оно находится «в ужасном состоянии» и нуждается в ремонте.

Анастасия Еремина