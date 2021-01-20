Ярославский БК «Буревестник» разгромно проиграл «Темпу»

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 19 января в выездном матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 с крупным счетом проиграл команде «Темп» из города Ревды Свердловской области. Игра закончилась со счетом 114:44 в пользу хозяев площадки.

«Буревестник» после 14 матчей набрал 20 очков и занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославский клуб в шести играх одержал победы и в восьми – проиграл.

Следующим матч «Буревестник» проводит в Ярославле. 24 января ярославский клуб на площадке КСК «Вознесенский» принимает лидирующую на данный момент в чемпионате команду «Самара».

Антон Антонов