Инфекционная заболеваемость в Татарстане снизилась на 29%

В Татарстане по итогам 2020 года инфекционная заболеваемость за исключением гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии, куда входит коронавирус, снизилась на 29%. Об этом на заседании коллегии управления Роспотребнадзора сообщила главный санитарный врач по республике Марина Патяшина.

В частности, заболеваемость кишечными инфекциями сократилась в два раза, заболеваемость дизентерией — на 89,6%, хроническим гепатитом В — на 67,3%, острым гепатитом С — на 57,3%, ротавирусной инфекцией — на 42,9%, острым гепатитом А — на 39,2%, острым гепатитом В — на 37,7%, ветряной оспы — на 33,5%.

По словам госпожи Патяшиной, на снижение заболеваемости серьезным образом повлияли ограничительные мероприятия, максимальная разобщенность коллективов, усиленные меры личной и общественной профилактики.

"Ъ-Казань"