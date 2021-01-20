В Воронежской области в 2020 году погрузка зерна на железных дорогах превысила 1 млн тонн

На станциях Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области погрузка зерна в 2020 году превысила 1 млн т. Об этом сообщила пресс-служба компании. По данным ЮВЖД, этот показатель в 1,4 раза больше, чем в 2019 году. В частности в декабре железнодорожники погрузили и отправили потребителям 128,1 тыс. т зерна, что выше показателя аналогичного периода 2019 года на 29,5%.

Александр Прытков