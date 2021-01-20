Около 1,7 млн кв. метров жилья планируется ввести в 2021 году в Самарской области

План по вводу жилья в текущем году в Самарской области составляет 1,7 млн кв. м. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора в «Твиттере» по итогам видеоконференции Дмитрия Азарова с главами муниципалитетов.

«По итогам 2020 года в Самарской области сдано более 1,4 млн кв.м. жилья. Ввод составил 98%. В 2021 году планка выше»,– говорится в сообщении.

План по вводу жилья в минувшем году не был исполнен в Самаре и Кинель-Черкасском районе. В связи с этим губернатор раскритиковал руководство муниципалитетов за то, что они не создают условия для развития строительства. Дмитрий Азаров пообещал, что если ситуация не изменится, ответственные лица будут отправлены в отставку.

Георгий Портнов