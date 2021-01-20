За год комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали более 3,5 млн нарушений ПДД в Петербурге

По итогам прошедшего года в Петербурге с помощью комплексов фотовидеофиксации было зарегистрировано более 3,5 млн нарушений правил дорожного движения. Это на 18% больше, чем в 2019 году, сообщили в комитете по информатизации и связи Смольного.

Самыми частыми в 2020 году в Петербурге стали нарушения скоростного режима — более 3,4 млн (98% от всех нарушений). В декабре количество зафиксированных нарушений ПДД составило 140 тыс.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ноябре прошлого года новый стационарный комплекс фотовидеофиксации был установлен в центре Петербурга у Московского вокзала и ТРЦ «Галерея».