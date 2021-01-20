Руководитель музея PERMM предложила изменить названия районов Перми

Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила изменить административное деление Перми и избавиться от советских названий районов. «Кто-нибудь понимает, почему такое деление районов в Перми? Когда это было сделано? Кажется, что люди, это проектирующие, не знали, что синяя полоска реки в реальности шириной 1 км и шире. Фактически каждый район разделен на две части... Кого устраивает данное административное деление и почему его нельзя изменить? И еще, когда будет проведена работа по смене районных топонимов? Сколько можно жить со Свердловым, Дзержинским, Орджоникидзе, Лениным и Кировым? Пора бы уже дать районам названия, мотивирующие на новые цели и ценности. Может, как раз к 300-летию пора это сделать?» — написала госпожа Аллахвердиева на своей странице в Facebook.

Опрошенные интернет-газетой «ТЕКСТ» урбанисты и общественные деятели в целом поддержали предложение директора музея современного искусства. «Если в связи с 300-летием Перми, то это, наверное, действительно интересно. Люди лишний раз подумают о своей идентичности, идентичности пермяков, что это значит. Подумают, чем их район отличается от других районов, чтобы как-то себя назвать»,— заявил исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.

«Названия районов, конечно, устаревшие. Но если бы только названия мешали нам жить! Административное устройство города „завязано“ на выборы: депутатов избирают из определенных территориальных единиц, соответственно они названы определенным образом, есть преемственности по площадям, по количеству людей и так далее»,— отметил старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ, эксперт архитектурного бюро MLA+ Андрей Головин.