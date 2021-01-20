С открытым сердцем и стальным кулаком

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мир спорта столкнулся с небывалым кризисом. С трибун пропали зрители, да и сами соревнования ушли на карантин. Казалось, что в этих условиях вряд ли может появиться серия турниров, которая менее чем за год завоюет авторитет и станет заметным событием в мире спорта. ММА Серия, организованная телеканалом «М-1 Глобал», объединила турниры по смешанным единоборствам, проводимые отдельными клубами и независимыми промоушенами, и уже в 2020 году под этой вывеской прошло более 20 турниров. И вот ММА Серия пришла в Уфу для того, чтобы провести в столице Башкортостана свой первый турнир в 2021 году.



23 января турнир «ММА Серия-24: Сердце и кулак Башкортостана в партнерстве с ОСЕ» возглавит местный боец Вагиз Исмагилов. На счету Исмагилова 4 победы на профессиональном уровне. На одну победу меньше на счету его оппонента, представителя Кыргызстана Айбека уулу Майсалбека. Битва амбициозных бойцов обещает стать украшением турнира.

Не менее ожидаемым событием станет бой Вячеслава Бабкина (7 побед, 3 поражения) и Хамзата Чапанова (4 победы, 1 поражение). Вячеслав Бабкин, воспитанник авторской школы единоборств «Шторм» прославленного российского бойца Александра Шлеменко, проведет второй бой в течение нескольких недель. Чуть более месяца назад на турнире ММА Серия-22 Бабкин техническим нокаутом одолел Бектурсуна Турдалиева, и в Уфе он попробует завоевать свою 8 победу в карьере. Это будет интересное зрелище, ведь из семи предыдущих побед шесть были добыты нокаутами.

Также на турнире ММА Серия-24 зрители увидят возвращение в клетку целого ряда молодых и очень интересных бойцов. Свой второй поединок в ММА Серии проведет крайне любопытный молодой проспект Александр Лунев. На его счету уже значатся 7 побед, а последняя была одержана 12 декабря на турнире ММА Серия-22.

Несомненный интерес у специалистов и фанатов ММА вызовет бой с участием одного из самых успешных дебютантов ММА Серии Алексея Николаева, претендующего на победу в номинации «Дебютант года» в проходящем сейчас зрительском голосовании ММА Series AWARDS 2020. На его счету две победы, добытые эффектными приемами в первых раундах. В Уфе у него будет непростой соперник — Гарник Манукян пока не имеет внушительного рекорда, но все три результативные поединки с его участием продолжались до судейского решения. Вот и посмотрим, как чувствует себя Алексей Николаев в противостоянии с бойцом, умеющим проводить долгие поединки.

На вечере боев в Уфе 23 января не обойдется и без поединка девушек. Мария Артюхина вернется в клетку, чтобы провести свой второй бой в ММА Серии. Прошлое выступление Артюхиной стало настоящим украшением турнира ММА Серия-21, а ее бой с Екатериной Макаровой после дополнительных разбирательств был признан ничейным. Новой соперницей Марии станет амбициозная Алена Пименова, имеющая на своем счету один проведенный поединок, но от этого еще более опасная своей непредсказуемостью и жаждой победы.

ММА Серия турниром «ММА Серия-24: Сердце и кулак Башкортостана в партнерстве с ОСЕ» не просто открывает второй год своей истории. Серия открывает для себя новый город и дает возможность поклонникам ММА познакомиться с бойцами, представляющими башкирскую школу смешанных единоборств. Будем верить, что это начало большой дружбы и большого пути. А значит, ММА Серия еще неоднократно приедет в гостеприимный Башкортостан.