На финансирование соцконтракта в Удмуртии в 2021 году выделят 247,8 млн рублей

В 2021 году на финансирование социального контракта в Удмуртии предусмотрено 247,8 млн руб. Об этом написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, что за 2020 год регионе заключили более 3 тыс. социальных контрактов при софинансировании из федерального бюджета. За счет них были трудоустроены 1,18 тыс. человек, 813 граждан прошли обучение, 158 зарегистрировались как ИП, 1,14 тыс. семей получили поддержку для преодоления сложной жизненной ситуации, еще 1 тыс. семей получили средства на развитие личных подсобных хозяйств за счет бюджета Удмуртии. Отметим, что 84% получателей помощи по соцконтракту являются семьями с детьми, а 35% — многодетными семьями.