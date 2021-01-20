В ООО «ММК-УГОЛЬ» определили лучшие трудовые коллективы

Подведены итоги производственных соревнований, проходивших в течение 2020 года среди трудовых коллективов структурных подразделений ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината).



Победителем трудовых состязаний среди очистных бригад стал рекордсмен этого года - коллектив под руководством М.М. Химича с очистного участка №1 шахты «Костромовская» (начальник участка И.И. Михайлов). В этом году бригада поставила рекорд добычи угля - впервые в истории шахты «Костромовская» объем выданного на-гора за год угля составил 3 млн тонн. Лучшие результаты коллектив показал и по условиям производственных соревнований. Почетное звание «Очистная бригада имени Героя Социалистического Труда Н.М. Путры» коллектив не уступает третий год подряд. Горняков наградили за 1 место денежной премией в размере 170 тыс. руб. Объем добычи по итогам 2020 года составил 3,25 млн тонн угля. Это новый рекорд в истории шахты «Костромовская»!

Второе место среди очистников занял коллектив с шахты «Чертинская-Коксовая» (участок №1, бригадир А.С. Бервинов начальник участка А.Д. Валиуллов). Бригаду наградили Почетной грамотой ООО «ММК-УГОЛЬ» и премией в размере 80 тыс. руб.

В соревнованиях среди проходческих бригад все призовые места в этом году заняли коллективы с шахты «Костромовская». Бригаде с участка №2 под началом Д. В. Проценко (начальник участка С.А. Маланин) присвоили переходящее звание «Проходческая бригада имени Героя Социалистического Труда Н.П. Бизина» и вручили премию в размере 70 тыс. руб. Эта бригада впервые стала победителем производственных соревнований.

Второе место досталось коллективу под руководством С.В. Дащинского (участок №3, начальник участка Д.А. Кулинич). Бригада неоднократно входила в тройку победителей. По итогам соревнований коллектив наградили Почетной грамотой ООО «ММК-УГОЛЬ» и денежной премией в размере 35 тыс. руб.

Третье место в трудовых соревнованиях и денежную премию в размере 20 тыс. руб. получил коллектив под началом О.А. Морзакова (участок №3, начальник участка Д.А. Кулинич).

Звание лучшей буровой бригады в разные годы поочередно заслуживают коллективы буровиков с первого и второго участка буровых работ цеха сервиса и логистики. Обе бригады выполняют производственные показатели, способны производить бурение в сложных геологических условиях. В этом году пальма первенства досталась коллективу под руководством С.К. Кузьмина, который наградили Почетной грамотой компании и премией в размере 30 тыс. руб. 2-е место среди буровых бригад занял коллектив Л.В. Стихиляса, получив в награду Почетную грамоту и премию в размере 15 тыс. руб.

Самым высокопрофессиональным среди технологических бригад производственной службы Центральной обогатительной фабрики был признан коллектив под руководством начальника смены О.П. Рубана. Его наградили Почетной грамотой ООО «ММК-УГОЛЬ» и премией в размере 60 тыс. руб. За второе место такие же награды и премию в размере 30 тыс. руб. получил коллектив под началом Р.В. Сивкова.

Среди бригад отдела качества лучшим в этом году признан коллектив под началом С.В. Спиридоновой. Им вручили заслуженные награды - Почетную грамоту ООО «ММК-УГОЛЬ» и премию в размере 15 тыс. рублей. Второе место занял коллектив под руководством С.А. Аксеновой, который был награжден Почетной грамотой и премией 8 тыс. руб.