В Сочи пресекли деятельность нарколаборатории

Полицейские сочинского УВД по информации собственного накоконтроля и регионального УФСБ пресекли деятельность лаборатории по производству синтетического наркотика. В доме подозреваемого обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, канистры с компонентами для производства наркотика, а также около 690 г мефедрона. Принадлежность вещества к наркотическим средствам подтвердила проведенная экспертиза, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полиции было установлено, что двое 31-летних приезжих из Республики Чувашия арендовали у местного жителя дачный домик в Сочи и организовали в нем лабораторию по синтезированию мефедрона. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Им грозит до пожизненного лишения свободы. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Михеенко