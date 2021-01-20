Продажи КамАЗа в России за год выросли на 0,6%

В 2020 году в России были проданы 27,8 тыс. новых грузовиков КамАЗ, что на 0,6% больше, чем в 2019-м. Набережночелнинский автопроизводитель сохранил лидерство на отечественном рынке, передает «Автoстат».

Всего в России за 2020 год были реализованы порядка 75 тыс. новых грузовых машин, что на 7,3% меньше, чем за тот же период 2019-го. Второе место после КамАЗа на рынке занял ГАЗ, который реализовал 6,8 тыс. автомобилей. Тройку лидеров замкнула шведская Scania (4,9 тыс. машин). В пятерку также вошли Volvo (4,5 тыс. автомобилей) и Урал (4,1 тыс. грузовиков).

"Ъ-Казань"