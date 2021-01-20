«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 57%

По итогам 2020 года, спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 57%, в сравнении с показателями 2019 года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Средняя цена кв. м. жилья в данном сегменте выросла на 6% и составила 73,2 тыс. руб. Отмечается, что, несмотря на снижение объемов предложения вторичных объектов по всей стране, в Екатеринбурге за год оно выросло на 17%.

Всего в России показатель спроса на вторичное жилье увеличился на 35%. Так, несмотря на снижение востребованности вторичной недвижимости по стране во II квартале на 22%, в III квартале 2020 года произошел рост спроса на 57% (ко II кварталу). При этом цены в течение года стабильно росли — в годовом выражении их динамика составила +8%.

«Мы все еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Отсюда можно сделать вывод, что увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос и рынок движется к равновесию. Однако пока еще сложно делать прогноз, когда стабилизируются показатели спроса и предложения. При этом количество объектов, выставляемых на продажу, пока не растет, поэтому настоящее время по-прежнему представляется удачным моментом для продажи вторичной недвижимостим по рекордно высокой цене», — отметил руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

Илья Смирнов