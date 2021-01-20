В Рыбинске жителя Москвы осудили за телефонное мошенничество

В городе Рыбинске Ярославской области городской суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца 21-летнего жителя города Москвы по обвинению в телефонном мошенничестве, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении.

По материалам уголовного дела, в июне 2020 года, находясь Москве обвиняемый, набрав, по его словам, случайный телефонный номер, с целью обмана позвонил пожилой женщине, проживающей в поселке Песочное Рыбинского района Ярославской области. Позвонивший выдал себя за близкого родственника женщины и сообщил, что он попал в ДТП, в котором сбил человека.

Обвиняемый убедил пострадавшую передать ему 200 тыс. руб. и оплатить услуги курьера-таксиста в размере 4 тыс. руб., который доставит ему деньги. Находившаяся под воздействием обмана потерпевшая передала денежные средства курьеру.

В ходе расследования уголовного дела межмуниципальным управлением полиции был установлен подозреваемый. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Городская прокуратура поддержала в суде обвинение в отношении 21-летнего жителя Москвы. С учетом мнения гособвинителя, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Антон Антонов