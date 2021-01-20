Экс-начальника департамента строительства Волгодонска подозревают в получении взятки

В отношении бывшего начальника отдела благоустройства МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Волгодонска возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый в 2017 году получил взятку в 1 млн руб. от представителя подрядной организации за неосуществление контроля при выполнении организацией работ по ремонту нескольких дорог общего назначения в Волгодонске. Подозреваемый находился при исполнении должностных обязанностей. Отмечается, дело в отношении чиновника возбуждено в рамках уже существующего дела в отношении главы Волгодонска Виктора Мельникова.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в отношении главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Александру Кондратюку указание подписать акты выполнения ремонта дорог, хотя работы не были выполнены полностью. Следователи оценивают ущерб в 16 млн руб. Господин Мельников был задержан в середине ноября, но позже суд освободил его из-под стражи под залог. Через день день глава города вернулся на работу.

Подробнее о деле Виктора Мельникова читайте в тексте “Ъ-Юг” «Чиновника взяли на дорогах».

Наталья Шинкарева