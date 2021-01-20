ГТЛК окажет Новосибирску услуги по лизингу 40 автобусов для городских перевозок

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» стала единственным участником аукциона, объявленного муниципальным предприятием Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (ПАТП-4) на оказание услуг по финансовой аренде 40 автобусов большого класса. Аукцион был признан несостоявшимся, конкурсная комиссия приняла решение заключить контракт с единственным заявителем. Стоимость контракта составила 395,6 млн руб.
Ранее власти сообщали, что изношенность парка городского пассажирского транспорта составляет более 80%.