Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Екатеринбурге выросла на 5%

В Екатеринбурге увеличилась средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья. Согласно постановлению, подписанному врио главы города Александром Орловым, в первом квартале 2021 года этот показатель составит 72 803 руб., что на 5% больше по сравнению с утвержденной среднерыночной ценой «квадрата» в четвертом квартале 2020 года.

Напомним, что показатель средней стоимости 1 кв. м утверждается властями Екатеринбурга, чтобы оценивать имущественное положение горожан для признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений из муниципального жилфонда.

О том, как развивался строительный рынок на Урале в 2020 году — в материале “Ъ-Урал” «Новостройки дали рост»