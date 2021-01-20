В Пензенской области планируется строительство бактериологической лаборатории

В Пензенской области планируется строительство за счет регионального бюджета бактериологической лаборатории ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специальных видов медицинской помощи», которая должна стать центральной. Об этом сообщили в правительстве области.

Новый объект позволит расширить спектр микробиологических исследований, сделает возможным внедрение новых лабораторных методов диагностики инфекционных заболеваний, исключит влияние человеческого фактора на результаты исследований, повысит качество и эффективность лабораторной диагностики, сократит сроки выдачи анализов до 24-48 часов, что даст возможность ускорить этиологическую расшифровку возбудителей заболевания, сократить сроки пребывания больного в стационаре.

Министерство здравоохранения РФ поддержит данный проект в части выделения региону специализированного оборудования для оснащения лаборатории, уточнили в правительстве.

Мария Шахрай