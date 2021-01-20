В Краснодаре заменили более 4 тысяч км водопроводных сетей

В столице Кубани завершены работы по замене водопроводных сетей на улице Селезнева от Старокубанской до Стасова. Общая протяженность коммуникаций диаметром от 50 до 315 мм превысила 4 тыс. м, сообщили в ООО «Краснодар Водоканал».

В данный момент специалисты выполнили работы по бестраншейной прокладке новых пластиковых сетей, замене запорной арматуры и 30-ти водопроводных колодцев. Как отмечает директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, зона обеспечения потребителей от данных сетей - 24 многоквартирных дома на улице Селезнева, гимназия № 44, детский сад № 167, а также частная школа «Альтернатива».

Василий Хитрых