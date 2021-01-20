Гражданина Узбекистана обвиняют в нарушении правил ПДД со смертью двух лиц в Удмуртии

60-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в нарушении правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц в Удмуртии (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Игринский райсуд поместил обвиняемого под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

По данным следствия, 17 января обвиняемый управлял грузовиком Mercedes-Benz Actros 1843 с прицепом. Около 13:45 на 261 км дороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7» в Игринском районе Удмуртии он нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП, в котором погибли водитель Lada Granta и его супруга.