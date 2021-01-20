В Краснодарском крае температура воздуха опустится до -9°

По прогнозам синоптиков в Краснодарском крае ожидается в среду, 20 января, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Утром местами ожидается туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер западной четверти будет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха прогнозируется в пределах -4…-9°.

На Черноморском побережье, по информации ГУ МЧС по региону. будет переменная облачность. Местами осадки в виде снега. На участке от Джубги до Магри в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также снега и гололеда. Ветер западной четверти - 6-11 метров секунду, местами порывы - 12-14 метров в секунду.

Столбик термометра днем поднимется до -1…4°.

Василий Хитрых