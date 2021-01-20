После благоустройства набережной в Саратове создадут службу по ее обслуживанию и содержанию

В Саратове на новой набережной при благоустройстве в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрена организация зон активного спорта, велодорожки, детские площадки и другие объекты. Об этом было рассказано на общественных обсуждениях двух территорий – кроме новой набережной от Вольской до 2-й Садовой будет также реконструирован участок набережной космонавтов от Бабушкиного взвоза до Московской.

Зона активного отдыха будет представлена детскими площадками двух возрастных категорий и площадью с фонтаном. «На разновозрастных детских площадках будет представлено 17 видов игровых объектов с различным функционалом и габаритами. Зона спорта представлена большой площадкой для воркаута, площадками для игры в настольный теннис, стритбол и баскетбол», - рассказал начальник отдела проектных предложений и художественного оформления управления по наружной рекламе и художественному оформлению городского комитета по архитектуре Даниил Янкилевич.

После реконструкции объекта в Саратове будет создана специальная служба для ежедневной и круглосуточной работы по содержанию и обслуживанию территорий.

Работы по благоустройству планируется закончить осенью этого года.

Марина Ковалева