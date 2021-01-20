Сибирские регионы вошли в число субъектов РФ с наибольшей долей смертей от COVID-19 Антилидером по количеству летальных случаев стал Алтайский край

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выявила регионы с наибольшей долей смертельных случаев, сопровождавшихся коронавирусной инфекцией и долей, где COVID-19 становился главной причиной летального исхода. Исследование охватывает период с 1 по 30 ноября 2020 года и проводилось на основании данных Росстата.

По данным экспертов, к концу прошлого года в топ-20 регионов-антилидеров по количеству летальных случаев, сопровождавшихся коронавирусом, вошли шесть сибирских регионов. Среди них: Алтайский край (доля случаев составляет 28,1%), Республика Алтай (24,1%), Омская область (22,4%), Красноярский край (22,1%), Тува (21,5%) и Иркутская область (21,4%). Отметим, что по стране больше всего умерших с COVID-19 было зафиксировано В Ямало-Hенецком автономном округе, где 40% погибших имели соответствующий диагноз.

«В целом по России за ноябрь COVID-19 был обнаружен у 16,2% всех умерших. В 8,9% всех летальных случаев COVID-19 послужил непосредственной причиной смерти, в остальных случаях (7,3%) вирус оказал различное влияние на летальный исход»,— говорится в исследовании.

Если выделить топ-20 регионов, в которых COVID-19 являлся не одной из причин смерти, а чаще всего становился главной и установленной причиной, то в предпоследнем месяце года по этому параметру лидировали почти те же сибирские регионы. Среди них больше всего случаев эксперты выявили в Республике Алтай (23,4%). За ним следует Иркутская область (17,7%), Омская область (16,1%), Красноярский край (15,8%), Тува (15,5%) и Новосибирская область (12,7%). Лидер по стране — Ямало-ненецкий автономный округ (28,8%).

«Согласно статистике Росстата за ноябрь, среди всех смертей, сопровождавшихся COVID-19 (35,65 тыс. человек), в 55% случаев (19,63 тыс. человек) вирус был основной причиной смерти. У 11% (3,98 тыс.) по течению заболевания можно было с высокой степенью вероятности утверждать, что смерть наступила именно от коронавируса, однако на момент сбора статистики диагноз не был подтвержден»,— говорится в исследовании.

Юлия Сасевич