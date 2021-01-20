Сбой в движении автобусов возник в Воткинске из-за заболевших водителей

Жители Воткинска жалуются на работу общественного транспорта в городе. Сбой возник из-за большого числа заболевших водителей автобусов, написал глава города Алексей Заметаев на своей странице во «ВКонтакте».

«За последние дни в мой адрес поступило много сообщений с нареканиями на работу общественного транспорта. Больше всего вопросов от пассажиров, пользующихся автобусами №№ 15,30 и 40. Эти маршруты обслуживает "Игринское автопредприятие". Сбой в графике движения руководство объясняет большим количеством заболевших работников. Из 30 водителей шесть находятся на больничном. Для нормализации рабочего процесса отзываются работники, находящиеся в отпуске. Где-то приходится делать замену — снимать машины с одного рейса и ставить на другой»,— отметил господин Заметаев.