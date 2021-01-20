В Рыбинске 36 семей переселили из аварийных домов

В городе Рыбинске Ярославской области продолжается расселение квартир из двух домов на улице Щепкина, признанных непригодными для проживания, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что из 101 квартиры, находящихся в этих домах, в настоящее время расселена третья часть.

Жильцам аварийных домов за два года с момента начала расселения, было предоставлено 36 новых квартир. Еще девять квартир будет предоставлено в 2021 году.

По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Алексея Рябченкова, дома №29А и №29Б по улице Щепкина расселяются на условиях консолидированного финансирования из регионального и городского бюджетов.

«На 2021 год для покупки девяти квартир область предусмотрела выделение 14,5 млн руб. и 2,5 млн руб. выделит город. В первую очередь расселяют жильцов муниципальных квартир, признанных непригодными, далее – собственников, приобретавших жилье непосредственно у застройщика. В двух корпусах домов на улице Щепкина 101 квартира. До 1 января 2025 года все жилые помещения планируется расселить в рамках областной программы»,– уточнил господин Рябченков

Антон Антонов