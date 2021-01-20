20 января, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

Упраздняется должность замглавы Саратова по стратегическому планированию

Заместителю главы Саратова по экономическим вопросам передадут полномочия замглавы по стратегическому планированию. Очередные структурные изменения в администрации анонсировал глава города Михаил Исаев. Они направлены на «укрупнение полномочий заместителей и централизацию управленческих решений», уточнил чиновник.

Предложение будет внесено на рассмотрение депутатов в ближайшее время. Замглавы по стратегическому планированию, Елена Злобнова, должность которой упраздняется, возглавит аппарат Саратовской гордумы, уточнил господин Исаев. По его словам, такое предложение ей уже поступило. Ее функции возьмет на себя зам по экономическим вопросам Алексей Никитин.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя