В ХМАО COVID-19 выявили у 215 человек, семь пациентов скончались

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за прошедшие сутки коронавирусом заразились 215 человек, семь пациентов скончались, сообщает региональный оперативный штаб. На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек заболевание протекает бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 21 муниципалитета. В Сургуте COVID-19 заболел 51 человек, в Ханты-Мансийске 25 человек, в Нефтеюганске – 22, в Мегионе — 13.

На 20 января состояние 97 пациентов оценивается, как тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 45 463 человека. Из них 41 958 уже выздоровели, 629 пациентов скончались.