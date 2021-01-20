Более 80 лет в нефтедобыче — Как создавалась династия игринских нефтяников Более 80 лет на передовой добычи нефти в Игринском районе работает семья Зиганшиных

Братьев Фаниля и Рафиля Зиганшиных из Игры нефтяная отрасль привлекла стабильностью. Старший работает в добыче нефти – оператор по добыче нефти и газа, младший в подготовке – оператор обезвоживающей и обессоливающей установки – следит за показателями нефти.

«Добыча и подготовка нефти — это всегда большая ответственность. Этим интересна нефтяная отрасль»,— признаются они. А влюбил в профессию их дядя Фанис. 29 лет назад он приехал молодым специалистом в Игринское нефтегазодобывающее управление «Удмуртнефти». Тогда же на предприятие устроилась и его супруга Гульфинура.

Спустя годы на предприятие пришел старший из братьев Фаниль. Начинал свою работу 17 лет назад на Сундурско-Нязинском месторождении оператором товарным, контролировал работу дожимной насосной станции, а через год перешел в добычу. Качественная работа Фаниля отмечена Благодарностью ОАО «Удмуртнефть». Сегодня он отслеживает работу 22 скважин на Михайловском месторождении. С особым трепетом говорит о золотом фонде скважин, который отличается повышенным дебитом.

Также на предприятии по совету мужа с 2014 года работает его супруга Лилия, она лаборант исследовательской (химико-аналитической) лаборатории № 6. Здесь согласно ГОСТам выполняются исследования нефти, поступающей на УПН «Чутырь» с четырёх месторождений – Сундурско-Нязинского, Есенейского, Чутырско-Киенгопского и Михайловского. В их семье подрастает смена, сын Руслан в этом году планирует поступить в «Роснефть-класс» Игринской школы №4.

По примеру старшего брата Фаниля 12 лет назад в «Удмуртнефть» устроился и его младший брат Рафиль. До этого времени он успел поработать водителем на обустройстве Самотлорского месторождения в Нижневартовске. На игринских месторождениях сначала набирался опыта в добыче нефти, спустя время перешел в подготовку. Сегодня он контролирует показатели нефти на ДНС № 3 Чутырско-Киенгопского месторождения.

«В дружном сплоченном коллективе любые задачи решаются легче»,— делятся Фаниль, Лилия и Рафиль. Вместе с многотысячным коллективом «Удмуртнефти» они обеспечивают бесперебойную добычу нефти предприятия.