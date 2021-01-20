В Новосибирске задержан подозреваемый по делу о пожаре, в котором погибли четыре человека

В Новосибирске появился первый фигурант в уголовном деле о пожаре в гаражном кооперативе «Этра», в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, задержан 39-летний владелец помещения, который сдавал его для проживания гражданам.

Помещение представляло из себя надстройку над гаражом, и, по мнению следствия, не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

Собственнику помещения инкриминируется статья ст. 238 УК (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, правоохранители проводят проверку на предмет наличия в действиях сотрудников контролирующих органов признаков преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).

Пожар в гаражном кооперативе «Этра» произошел 19 января. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Их личности устанавливаются.

Илья Николаев