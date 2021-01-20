На поддержку НКО в Краснодарском крае в 2021 году выделят 133 млн рублей

В текущем году на поддержку социально ориентированных некоммерческих и добровольческих организации из бюджета Краснодарского края будет выделено 133 млн руб. Об этом на встрече с волонтерами сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, данные средства будут направлены на различные гранты.

За последние пять лет поддержка НКО в регионе составила почти млрд руб. Планируется создать в регионе Фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Его работа поможет привлекать спонсорские средства на оказание помощи НКО.

Василий Хитрых