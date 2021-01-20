НИУ ВШЭ готов оказать помощь пермским вузам в подготовке специалистов

Эксперты национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) готовы проводить совместно с сотрудниками пермских вузов публичные обсуждения приоритетных направления социального и экономического развития Пермского края. С таким предложением выступил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на встрече с губернатором Дмитрием Махонином.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Дмитрий Махонин и Ярослав Кузтминов также обсудили возможное сотрудничество региональных вузов с НИУ ВШЭ, использования возможностей университета для разработки и экспертизы проектов в транспортной отрасли, сельском хозяйстве, градостроительстве, культуре и IT-сфере.

«Нам есть что показать, и есть куда развиваться. Уже сейчас в регионе порядка 16 тыс. специалистов занято в отрасли. Одна из ключевых задач краевых властей – сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии. Рассчитываем, что за ближайшую трехлетку количество занятых в IT-сфере достигнет числа более 22 тыс.», – отметил губернатор Прикамья.