Спрос на недвижимость в Красной Поляне вырос почти на 34%

За минувший год спрос на недвижимость в Красной Поляне увеличился на 33,75%. В связи с этим в локации образовался дефицит предложения, сообщает брокер Кирилл Флутков. По словам эксперта, в декабре прошлого года покупатели на 36% чаще интересовались приобретением жилья в горах, чем в декабре 2019 года.

Господин Флутков отмечает, что многие владельцы недвижимости в Сочи сейчас активно продают свои квадратные метры, чтобы приобрести объекты в Красной Поляне или Эстосадке. «Тренд связан с тем, что заполняемость арендного фонда в горном кластере высокая практически круглый год. Можно сказать, что сезонность этого сегмента практически стерлась», - отмечает эксперт.

Самым популярным местом в настоящее время, по данным брокера, является Эстосадок. В этой локации практически ничего не строят и предложение не растет. В ноябре 2020 года, по информации Кирилла Флуткова, черновой квадратный метр жилья в Красной Поляне оценивался в 140 тыс. руб., сейчас - 260 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко