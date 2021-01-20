В Алтайском крае расширят список мест для проведения митингов

Депутаты Алтайского краевого заксобрания сократят перечень мест, в которых проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций запрещено. Как сообщает пресс-служба парламента, предлагается снять запрет на проведение мероприятия в ТЦ и ТРЦ, на участках возле жилых домов и на территориях рынков.

«Также предлагается признать утратившей силу норму, предусматривающую общий запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций на территориях, располагающихся ближе 50 м от железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов»,— уточнил руководитель комитета заксобрания по правовой политике Денис Голобородько.

Проект закона подготовлен в связи с изменениями федерального закона.

Сегодня в Алтайском крае запрещено митинговать на территории мостов, автодорог (федерального, регионального и межмуниципального значения), торговых центров, остановках общественного транспорта, вокзалах и пр.

Юлия Сасевич