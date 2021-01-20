В Красноярском крае сняли часть ограничений, введенных из-за COVID-19

Власти Красноярского края смягчили режим ограничений, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу губернатора Александра Усса, в крае разрешена работа концертных залов, театров и кинотеатров, учреждений искусства и культуры (ДК). Впрочем, изменения не коснутся ночных клубов, дискотек и других аналогичных объектов – их работа по прежнему ограничена.

Кроме того, муниципальным и краевым объектам спорта разрешено возобновить оказание услуг населению. Также разрешен допуск зрителей на спортивные соревнования, при этом загрузка залов и арен должна составить не более 50% от числа посадочных мест. Вчера первый замминистра спорта Красноярского края Роман Сотников сообщил, что юниорский чемпионат России по фигурному катанию, который должен состояться в Красноярске с 3 по 5 февраля, пройдет со зрителями.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 18 января в Красноярском крае количество выявленных случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения составило 1818, тогда как на 11 января этот показатель составил 1739,6 случаев.

Оксана Павлова